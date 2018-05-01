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Mossad ajanları İran'ın gizli belgelerini böyle ele geçirmiş

Mossad ajanları İran'ın gizli belgelerini böyle ele geçirmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün basına duyurduğu İran'ın nükleer çalışmalarına ait olduğunu iddia ettiği belgelerin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından geçen ocak ayında ele geçirildiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 16:15 - Güncelleme: 01-05-2018 16:24

ABD'nin New York Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfalık gizli bilgileri içerdiği ileri sürülen belgelerin tutulduğu yerin Şubat 2016'da Mossad tarafından tespit ediliğini belirtti. 

AJANLAR BELGELERİN BULUNDUĞU BİNAYI 2 YIL İZLEMİŞ
Söz konusu belgelerin bulunduğu yerin, tespit edildiği tarihten bu yana Mossad tarafından izlendiğini kaydeden yetkili, geçen ocak ayında da ajanların binaya girerek belgeleri bir gece ele geçirdiğini ve aynı gece içinde İran'dan İsrail'e kaçırıldığını söyledi. 

ANALİZ SÜRECİ 4 AYI BULABİLİR
Yetkili ayrıca belgelerin bir çoğunun Farsça olarak yazıldığı ve analiz sürecinin zaman alması nedeniyle belgelerin ele geçirildiği tarihten ancak 4 ay sonra açıklanabildiğini ifade etti.    

MOSSAD BAŞKANI TRUMP'A BİLGİ VERMİŞ
Haberde ayrıca Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, geçen ocak ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a söz konusu operasyona ilişkin bilgi verdiği aktarıldı. 

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 16:38 iranlilar gülüyordur şimdi fake bilgileri aldilar diye :))))

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