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Moskova'da bomba paniği yaşandı

Moskova'da bomba paniği yaşandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kanasnki, Leningradiski ve Yaraoslavski tren istasyonları için yapılan bomba ihbarı paniğe neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 22:18 - Güncelleme: 06-01-2018 22:18

Moskova'nın en büyük tren istasyonları olan Kazanski, Yaroslavski ve Lenngradski için bomba ihbarı yapıldı.

Anonim olarak yapılan bir telefon çağrısı üzerine istasyonlara bomba imha uzmanları ve eğitilmiş köpekler gönderildi. Yetkililer yapılan inceleme çalışmaları doğrultusunda herhangi bir şüpheli madde bulunmadığını bildirdi.

Ayrıca Noel kutlamalarına ilişkin istasyonlarda güvenlik sayısının artırıldığı belirtildi.

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