Moses'in Fenerbahçe'yi transferi kıyameti kopardı

Nijeryalı eski futbolcu Garba Lawal, Fenerbahçe'nin Chelsea'dan 1,5 yıllığına kiraladığı kanat oyuncusu Victor Moses'in transferiyle ilgili İngiliz basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Chelsea menajeri Maurizio Sarri'yi topa tutan Garba Lawal, "Moses, düzenli oynar başarılı bir performans ortaya koyarsa Chelsea'nin başına geçecek olan başka bir antrenör gelip onu geri çağırabilir." dedi.

Moses'i öve öve bitiremeyen Garba Lawal, şu ifadeleri kullandı; "Bir futbolcunun bir hafta oynayıp ertesi hafta oynamaması sinir bozucu bir durum. Moses, Sarri'nin kararının yanlış olduğunu kanıtlamak için Fenerbahçe'de ikinci bir şansa sahip."