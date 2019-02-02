Moses gol sevincinin anlamını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe'de ilk golünü Göztepe karşısında kaydeden yeni transfer Moses maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Moses'in açıklamalarından öne çıkanlar:



Bugün harika bir karakter sergiledik ve 3 puanı aldık. Tek isteğimiz kazanarak devam etmek. Çok mutluyum gerçekten. Bu akşam takımım için ilk golümü attım. Umarım takımım için daha çok gol atarım. Çok iyi takım arkadaşlarım var.

Gol sevincimin herhangi bir anlamı yok. Sanki Batman'mişim gibi bir hareket yaptım.