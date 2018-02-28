Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Erdoğan'ı karşılamak için yapılan destek gösterisine, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenen araçlar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı'nın geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan’ın içinde bulunduğu aracı durdurarak, sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan’ın ziyaretinden önce Moritanya’da sosyal medya üzerinden destek gösterisi çağrısı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek. Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya’da gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca, ziyaret kapsamında Moritanya’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bir ofisinin açılması planlanıyor.