Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turu kapsamında geldiği Moritanya’da büyük coşkuyla karşılandı.

Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turu kapsamında geldiği Moritanya’da büyük coşkuyla karşılandı. Başkent Novakşot’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

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Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Erdoğan'ı karşılamak için yapılan destek gösterisine, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenen araçlar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı'nın geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan’ın içinde bulunduğu aracı durdurarak, sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan’ın ziyaretinden önce Moritanya’da sosyal medya üzerinden destek gösterisi çağrısı yapılmıştı.

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Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Öte yandan, başkent Novakşot'ta Türk ürünleri satan yerel esnaf, Erdoğan'ın tarihi ziyareti dolayısıyla yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Mağazalara "Hoş Geldin Erdoğan" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı'nın posterleri asıldı. "Cumhurbaşkanlığı" düzeyinde ilk resmi ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek. Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya’da gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca, ziyaret kapsamında Moritanya’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bir ofisinin açılması planlanıyor.

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