Moritanyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı

Başkent Novakşot’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezisinin ikinci ayağı Moritanya'ya geçti.
Erdoğan'ı karşılamak için yapılan destek gösterisine, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenen araçlar da eşlik etti. Erdoğan, Novakşot Havalimanı'nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı'nın geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan’ın içinde bulunduğu aracı durdurarak, sevgi gösterisinde bulundu.
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