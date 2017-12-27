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Mor beyin yazılımı nedir işte bylock yükleyen 8 program

Mor beyin yazılımı nedir işte bylock yükleyen 8 program

Mor beyin yazılımı nedir bylock telefonlara hangi programla nasıl indirildi? Savcılık tarafından yapılan açıklama sonrası herkes bylock indirmiş sayılan programları merak etmeye başladı. Peki hangi programları indirince bylock yüklenmiş oluyor işte o 8 program!

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 16:22 - Güncelleme: 27-12-2017 16:22

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada 11 bin 480 kişinin telefonuna istemsiz bir şekilde bylock yüklendiğini açıkladı. Kullanılan mor beyin yazılımı nedeniyle müzik indirmek isteyenlerin bile telefonuna bylock yüklenmiş oldu. Peki hangi programlara gizli bylock yerleştirildi?

Firari FETÖ'cü ve TÜBİTAK eski çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen mor beyin yazılımıyla aralarında müzik, oyun ve alışveriş sitelerinin de olduğu 8 uygulamaya gizli Bylock bağlantısı yerleştirildi. Yüz binlerce insanın kullandığı programların, bir piksellik reklam kısımlarına tıklandığında kullanıcılar istemsiz bir şekilde bylock'a yönlendirilmiş oldu. Peki bu 8 uygulama hangisi? 

MOR BEYİN YAZILIMCILARI TARAFINDAN BYLOCKA YÖNLENDİREN PROGRAMLAR  1- Best Free Music (Search&Play) (Java sınıf adı com.morbeyin.freezy.en) 2- Freezy-Müzik Bul Dinle (Java sınıf adı com.morbeyin.freezy.tr) 3- Freezy-Play Free Music Online (Java sınıf adı com.morbeyin.music_player_best) 4- Mor German English Dictionary (Java sınıf adı com.morbeyin.english_german) 5- En Ucuz Fiyat (Java sınıf adı com.kimeneki.enucuz) 6- Mor Almanca-Türkçe Sözlük (Java sınıf adı com.morbeyin.almanca) 7- Music Search-Beta (Java sınıf adı com.morbeyin.music_player) 8- Araba2.com (Java sınıf adı com.araba2)

Gazeteci Nevzat Çiçek de 10 gün önce Bylock tahliyelerinin olacağını haber vermişti.Nevzat Çiçek'in paylaştığı belgede Bylock programının Kıble Bul ve müzik programları ile yüklendiği bilgisi yer alıyordu. Kişi kıble bul programını açtığında arka planda yazılım o kişiyi bylock sunucusuna bağlıyordu.

YÜKSEL KOCAMAN AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı YükselKocaman, ByLock konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocaman, FETÖ’nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Kocaman, örgütün bunu eski TUBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı’nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

11 bin kişiye FETÖ Bylock yükledi! Kıble bul programı ve...

 

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