Moody's'ten TL'deki değer kaybıyla ilgili açıklama

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Moody's'in açıklamasından öne çıkan noktalar şöyle:
*TL'de uzun süreli zayıflık, yüksek enflasyon ile bir araya geldiğinde sorunlu kredileri artırabilir
*Türkiye'deki banka kredilerinin yüzde 33'ü döviz cinsi; TL'deki değer kaybının devamı döviz geliri olmayan şirketlerin geri ödeme gücünü zayıflatır
*TL'deki değer kaybının enflasyonu artırmasını, şirket kârlılıklarını ve tüketici satın alma gücünü azaltmasını ve nihai olarak sorunlu kredileri artırmasını bekliyoruz
*TL'de devam eden zayıflık Türkiye'nin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervleri nedeniyle ekonomi açısından sorunlu, kredi notu açısında negatif
*Geçen hafta yapılan resmi açıklamalar yetkililerin TL'deki değer kaybı ile mücadeleye etmeye hazır olduklarına işaret etti
*Ancak bu açıklamaları takiben faiz artırımıyla tedbir almakta gecikilirse TL tekrar baskı altında kalabilir
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