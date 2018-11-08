Moody’s'ten korkutan tahmin !Türkiye ekonomisi muhtemelen...

BloombergHT'nin haberine göre, ‘Küresel Makro Görünüm: 2019-2020' raporunda Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten derecelendirme kuruluşuna göre, Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme' yaşanabilir.

Moody's, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin'in yavaşlamasının 2019'da gelişen ülke piyasalarında büyümeyi aşağı çekmesinin beklediğini açıkladı.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

İKİ DÖNEM NEGATİF OLMASI DEMEK...

Teknik göstergelerin bir resesyonu işaret etmesi için birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, bazı ekonomistlere göre ise bir ülke tarafından ölçülen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) izlenmesi yeterlidir.