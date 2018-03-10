'Moody's'ler hikaye olur, Türkiye yola devam eder'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şehir merkezindeki otelde gazetecin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ağbal, bir gazetecinin Moody's'in Türkiye'ye ilişkin raporuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının gerek ülkeler, gerek firmalar hakkında farklı çevrelerin ihtiyacı olacak şekilde raporlar hazırladığını söyledi.

Moody's'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok beklenmedik şekilde ve alelacele, sanki bir yerden talimat almışçasına Türkiye ile ilgili değerlendirme raporu yayınladığına işaret eden Ağbal, bu raporun Türkiye ekonomisiyle ilgili son derece karamsar, olumsuzlukları içeren, yatırımcılar bakımından olumsuzluk kararı oluşturmaya yönelik olduğunu anlattı.

Moody's'in beklenmedik anlarda sanki özel olarak kendisine verilen pozisyonun gereğini yerine getirmek adına birtakım genel geçer ifadeler üzerinden ekonomiyle ilgili değerlendirme yaptığını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisiyle ilgili yazılan bu rapor dayanaklardan yoksundur. Türkiye ekonomisinin kazanımlarını, gücünü, imkanlarını, şoklar karşısındaki dayanıklılığını gözardı etmiştir. Bu açıdan da zaten piyasa Moody's'in raporunu çok dikkate almadı. Bugün bakın herkesin söylediği şöyle bir şey var. Moody's bu tür raporları yayınladıkça kendi itibarını aşağıya çekiyor. Yani ülkeler hakkında not veriliyor da kredi derecelendirme kuruluşları hakkında not verilmeyecek mi? Kimse bir ülkenin ekonomisiyle ilgili ileri geri dayanaksız raporlar yazıp da o ülkenin ekonomisiyle ilgili böyle keyfe mahsus zarar meydana gelmesine de imkan vermemeli. Gerekirse bu konuyla ilgili bütün hukuki yollar da kullanılacak."

Bakan Ağbal, 2018'in ilk iki ayına ilişkin ekonomiyle ilgili öncü göstergelerin, yatırım, üretim ve istihdamda olumlu seyrettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracatta rekorları kırmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi, Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi gücünü, tarihsel birikimini, devlet olduğunu bir defa daha dünyaya gösterdi. Mehmetçik'imizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bu bölgedeki gücünü, bu bölge için karar verme noktasında ne kadar kritik bir ülke olduğunu bütün bu gelişmeler gösterdi. Darbe girişimine rağmen, dışarıda oynanmak istenen oyunlara rağmen yürüttüğümüz bu operasyonların gücünü de arkamıza alarak Türkiye yoluna devam ediyor. Moody's'ler hikaye olur ama Türkiye yoluna devam eder."