  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Moody's'ler hikaye olur, Türkiye yola devam eder'

'Moody's'ler hikaye olur, Türkiye yola devam eder'

Maliye Bakanı Ağbal, "Dışarıda oynanmak istenen oyunlara rağmen yürüttüğümüz operasyonların gücünü de arkamıza alarak Türkiye yoluna devam ediyor. Moody's'ler hikaye olur ama Türkiye yoluna devam eder." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-03-2018 18:06 - Güncelleme: 10-03-2018 18:06

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şehir merkezindeki otelde gazetecin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ağbal, bir gazetecinin Moody's'in Türkiye'ye ilişkin raporuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının gerek ülkeler, gerek firmalar hakkında farklı çevrelerin ihtiyacı olacak şekilde raporlar hazırladığını söyledi.

Moody's'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok beklenmedik şekilde ve alelacele, sanki bir yerden talimat almışçasına Türkiye ile ilgili değerlendirme raporu yayınladığına işaret eden Ağbal, bu raporun Türkiye ekonomisiyle ilgili son derece karamsar, olumsuzlukları içeren, yatırımcılar bakımından olumsuzluk kararı oluşturmaya yönelik olduğunu anlattı.

Moody's'in beklenmedik anlarda sanki özel olarak kendisine verilen pozisyonun gereğini yerine getirmek adına birtakım genel geçer ifadeler üzerinden ekonomiyle ilgili değerlendirme yaptığını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisiyle ilgili yazılan bu rapor dayanaklardan yoksundur. Türkiye ekonomisinin kazanımlarını, gücünü, imkanlarını, şoklar karşısındaki dayanıklılığını gözardı etmiştir. Bu açıdan da zaten piyasa Moody's'in raporunu çok dikkate almadı. Bugün bakın herkesin söylediği şöyle bir şey var. Moody's bu tür raporları yayınladıkça kendi itibarını aşağıya çekiyor. Yani ülkeler hakkında not veriliyor da kredi derecelendirme kuruluşları hakkında not verilmeyecek mi? Kimse bir ülkenin ekonomisiyle ilgili ileri geri dayanaksız raporlar yazıp da o ülkenin ekonomisiyle ilgili böyle keyfe mahsus zarar meydana gelmesine de imkan vermemeli. Gerekirse bu konuyla ilgili bütün hukuki yollar da kullanılacak."

Bakan Ağbal, 2018'in ilk iki ayına ilişkin ekonomiyle ilgili öncü göstergelerin, yatırım, üretim ve istihdamda olumlu seyrettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracatta rekorları kırmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi, Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi gücünü, tarihsel birikimini, devlet olduğunu bir defa daha dünyaya gösterdi. Mehmetçik'imizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bu bölgedeki gücünü, bu bölge için karar verme noktasında ne kadar kritik bir ülke olduğunu bütün bu gelişmeler gösterdi. Darbe girişimine rağmen, dışarıda oynanmak istenen oyunlara rağmen yürüttüğümüz bu operasyonların gücünü de arkamıza alarak Türkiye yoluna devam ediyor. Moody's'ler hikaye olur ama Türkiye yoluna devam eder."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Moody's'ler hikaye olur, Türkiye yola devam eder' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Naci Ağbal
NACİ AĞBAL KİMDİR?

64. Hükümette Maliye Bakanı olan Naci Ağbal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Naci Ağbal'ın özgeçmişi; 1968 Bayburt doğumulu olan Naci Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro