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Moody's, Türk bankalarına 'sorunlu kredi' uyarısı yaptı

Moody's, Türk bankalarına 'sorunlu kredi' uyarısı yaptı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının haziranın son haftasında sert artış kaydettiğine dikkat çekerek, sorunlu kredilerde ani artışın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 11:16 - Güncelleme: 16-07-2018 11:16

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan ve not derecelendirmesi anlamına gelmeyen notta, BDDK'nın 29 Haziran'da sona eren hafta itibariyle yayımladığı sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, "Veriler önceki haftaya göre, yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) artışa, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek haftalık artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının kredi notu açısından negatif" denildi. 

Reuters'ın aktardığına göre, sorunlu kredilerdeki artışın güçlü ve sürekli hale gelmesi halinde bankaların kredi zarar provizyonlarının artırmak zorunda kalacağına dikkat çekilen raporda, "Bu durum kârlılığı düşürür" denildi.

Moody's sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 aylık dönemde yüzde 4'ün 'oldukça üzerinde' bir seviyeye yükselmesini öngörüyor. BDDK verilerine göre sektörün takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Mayıs itibariyle yüzde 2.8 düzeyinde bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 11:24 Kayıtlı İşsiz sayısı 3 milyon kişinin altına düşmüyor?... Kayıt Dışı ve Tarım sektöründe işsizlik 6 Milyon !......

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