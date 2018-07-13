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Moody’s neden Berat Albayrak’a taktı?

Moody’s neden Berat Albayrak’a taktı?

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Başkan Erdoğan tarafından ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgil eleştirilerin gerçek nedenini yazdı. Kekeç'e göre ekonomi yerli bir ele teslim edildiği için Albayrak hedef oldu.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 07:32 - Güncelleme: 13-07-2018 07:32

Yeni kabinede ekonominin başına Berat Albayrak'ın getirilmesi çok konuşuldu. Piyasaların beklentisinin karşılanmadığı yönünde eleştiriler yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilere "İnanıyorum ki Berat daha seri derleyip toparlayacak" diye yanıt verdi. Peki Albayrak neden hedefte?

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Erdoğan ve Albayrak'ın eleştiri oklarına hedef olmasının gerekçesini "Moody’s neden Berat Albayrak’a taktı?" başlıklı köşesinde kaleme aldı.

"(...)Bloomberg’in spekülatif haberlerinden sonra, 5.50’lere kadar gerilemiş dolar birden 5.90’lara fırladı.  Bloomberg, Berat Albayrak üzerinden Hazine’nin Beştepe’ye bağlanacağını iddia etti. Çok çirkin yayınlar yaptı. 

Kredi derecelendirme kuruluşları, yeni eklemelerle, bu iddiayı detaylandırdı..  Mesela Moody's şöyle bir açıklama yaptı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı değişiklikler Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önünde daha fazla zorluklara neden olacak gibi görünüyor.”

FETÖ’nün botları boş durur mu? 

Onlar da, fırsattan istifade, Başkan Erdoğan’ın “İnanıyorum ki bu süreçte sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da elini taşın altına koyacak” açıklamasını, “özel bankalara el konulacak” diye tercüme ederek dolaşıma sürdüler. 

Etkili de oldular.  Demek ki bütün mesele, ekonomi yönetiminin “yerli” bir “el”e teslim edilmiş olması...  Bu bir “mesele” midir?  Türkiye’nin kalkınmasını ve bağımsız karar alan bir ülke haline gelmesini istemeyenler için “ciddi bir mesele”dir! "

Ahmet Kekeç'in yazısının tamamı

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Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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