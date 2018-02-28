Monica Lewinsky'nin son haline bakın! 20 yıl olmuş...

20 yıl önce ABD Başkanı Bill Clinton ile Oval Ofis'te yaşadığı ilişkinin deşifre olmasıyla dünyanın en çok konuştuğu kadın olan Monica Lewinsky, 20 yılda çok değişti. İşte Monica'nın son hali ve olayla ilgili söyledikleri...

Monica Lewinsky'nin son haline bakın! 20 yıl olmuş...

Monica Lewinsky... 20 yıl önce ABD Başkanı Bill Clinton ile Oval Ofis'te yaşadığı gayrımeşru ilişkinin deşifre olmasıyla dünyanın en çok konuştuğu kadın olmuştu. Bill Clinton o skandaldan büyük yara alarak çıkmıştı... O Monica Lewinsky, 20 yıl sonra skandalın patlamasının yıldönümü nedeniyle yaşadıklarını anlatan bir makele yazdı. "Clinton gücünü kötüye kullandı" diyen Monica Lewinsky'nin son hali görenleri şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan Lewinsky'deki değişime siz de şaşıracaksınız...

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Monica Lewinsky'nin son haline bakın! 20 yıl olmuş...

Beyaz Saray'da 1995 yılında staj yapmaya başlamasının ardından ABD Başkanı Bill Clinton'la ilişkiye girdiğinde 20'li yaşlarının başında olan ve o zamandan beri adıyla anılan skandalın ağırlığı altında ezilen Monica Lewinsky, kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo hareketiyle ilgili Vanity Fair dergisinde bir yazı kaleme aldı. Monica Lewinsky, skandalın medyaya yansımasının 20. yılında yazdığı makalede, bu ilişkiyi başlatarak dünyanın en güçlü liderinin berbat şekilde gücünü kötüye kullandığını çok sonra fark ettiğini belirtti.

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Monica Lewinsky'nin son haline bakın! 20 yıl olmuş...

'DIŞLANDIM, PTSD GEÇİRDİM': Clinton, ilişkiyle ilgili başta yalan söylediği için Cumhuriyetçi Parti'nin başlattığı azil sürecini atlatıp 2001 yılında görev süresini tamamlar ve hayatına sorunsuz devam ederken Lewinsky, toplum tarafından dışlandığını, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını belirtti.

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Monica Lewinsky'nin son haline bakın! 20 yıl olmuş...

'OLASI SONUÇLARI HAKKINDA FİKRİM YOKTU': İlişkinin yaşandığı dönemde 'olası sonuçları hakkında çok az fikri' olduğunu ve yaşadıklarından hala her gün pişmanlık duyduğunu anlatan Lewinsky, Clinton'ın kendisine cinsel saldırıda bulunmadığını, ilişkinin karşılıklı rızaya dayandığını söylese de şöyle devam etti:

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