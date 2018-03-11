Molotoflu tacizciyi internette ifşa etti! Kabusu olmuştu...

İstanbul Esenyurt'ta genç kadını çıplak fotoğrafları ile yıllarca tehdit eden, babasının çalıştığı iş yerinin arabasına molotof atıp evini kurşunlayan adam, kıskıvrak yakalandı. Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı...

Molotoflu tacizciyi internette ifşa etti! Kabusu olmuştu...

İSTANBUL 'da bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.'yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.'yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı. Kızın babasının minibüsünü motolofla yaktı, abisi balkonda iken evlerini kurşunladı, kıza tehdit üstüne tehditler savurdu. En sonunda E.U. tarafından tehdit ve şantajları kayda alınarak internette yayınlanan Halil İbrahim G., kıskıvrak yakalandı. Böylece genç kız ve ailesinin kabusu bitmiş oldu.

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Molotoflu tacizciyi internette ifşa etti! Kabusu olmuştu...

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Molotoflu tacizciyi internette ifşa etti! Kabusu olmuştu...

Esenyurt'ta bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.'yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.'yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı. Bir süre şantajlara karşı direnmeye çalışan E.U., ölümle tehdit edilmeye başlandı. 2016 yılından bu yana E.U. ve ailesi defalarca kez Halil İbrahim G. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Halil İbrahim G., E.U.'nun fotoğraflarını ise internet ortamında yaymaya başladı.

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Molotoflu tacizciyi internette ifşa etti! Kabusu olmuştu...

ARABAYA MOLOTOF ATTI, EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI: E.U.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim G. adliyeye sevk edildi ancak mahkeme zanlıyı serbest bıraktı. Dışarı çıkan zanlı, E.U.'ya karşı sözlü şiddetlerini fiziki olarak devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de E.U.'nun babasının ticari minibüsüne molotof atan zanlı, ağabeyinin balkonda olduğu sırada motosikletle gelerek eve de kurşun yağdırdı.

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