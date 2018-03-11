Molotoflu tacizciyi internette ifşa etti! Kabusu olmuştu...

İSTANBUL 'da bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.'yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.'yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı. Kızın babasının minibüsünü motolofla yaktı, abisi balkonda iken evlerini kurşunladı, kıza tehdit üstüne tehditler savurdu. En sonunda E.U. tarafından tehdit ve şantajları kayda alınarak internette yayınlanan Halil İbrahim G., kıskıvrak yakalandı. Böylece genç kız ve ailesinin kabusu bitmiş oldu.