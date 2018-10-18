Moldova nerede kimlikle nasıl gidilir uçak fiyatları-2018

Moldova nerede, nasıl gidilir ve uçakla kaç saat araştırmaları hızlandı. Moldova ile vize serbestisi anlaşması imzalandı. Moldova’ya yeni çipli kimlikle seyahat edilebilme imkanı sunulmasının ardından vatandaşlar Moldova nerede merak ediliyor. İşte Moldova’nın merak edilenleri…

MOLDOVA NEREDE: Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa‘da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev’dir. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır.

İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir. Dinyester nehrinin doğu kıyısını bir şerit halinde kapsayan bölgede tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet olan Transdinyester bulunur.

MOLDOVA’YA NASIL GİDİLİR: Moldova'ya gitmek için en ideal yol hava yolu iledir. Ülkenin tek hava alanının başkent Kişinev'de olduğu Moldova'ya İstanbul, İzmir ve Ankara üzerinde direkt uçuşlar mevcuttur. Moldova'ya gidişte tercih edilebilecek bir diğer yol ise karayoludur. Yaklaşık olarak 13 saat süren bu yolculuk yolların çok düzgün olmaması sebebi bile pek tavsiye edilmemektedi.

Türk Vatandaşlarının Kimlikle Seyahat Edebileceği Ülkeler

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

2. Gürcistan

3. Ukrayna

Pasaportsuz gidilen ülkelerden Ukrayna’ya kimlikle yapılacak seyahatlerde 180 günlük zaman diliminde en fazla 90 gün kalış hakkı veriliyor. Ankara ve İstanbul’dan Ukrayna’nın Kiev, Odessa, Lviv, Kharkiv, Kherson, Dnipro, Zaporijia kentlerine direkt uçak seferleri var. Ayrıca İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan Odessa’ya gemi seferleri de yapılıyor.

Yurt dışına kimlikle nasıl çıkılır: Yurt dışına kimlikle seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye’den çıkışta giriş-çıkış formu doldurması gerekiyor. Türkiye’den çıkış noktası olan havalimanı, liman ya da kara sınır kapısında Türk polisi tarafından verilen çıkış formunun kimlik bilgilerine göre eksiksiz bir şekilde doldurulması ve 15₺’lik yurt dışı çıkış harç pulunun alınması sonrasında çıkış işlemleri yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan’a eski tip nüfus cüzdanı ve yeni tip kimlik kartı ile, Ukrayna’ya ise yeni tip kimlik kartı ile geçilebiliyor. Türkiye’den çıkışta doldurulan giriş-çıkış formunun kimlikle seyahat edilen ülke polisine gösterilmesi ve giriş damgası vurulması, seyahat boyunca saklanıp Türkiye’ye geri dönene kadar kaybedilmemesi şart.

Yurt dışı seyahati yapan Türk vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran kimlikle seyahat uygulaması şimdilik yalnızca Kıbrıs, Gürcistan ve Ukrayna’ya gerçekleştirilen seyahatler için geçerli. Pasaport ihtiyacı olmadan kimlikle özgürce seyahat etmenin keyfini çıkarın, hemen seyahat planınızı hayata geçirin.