Moldova cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında söz verdi

Moldova ziyareti kapsamında Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gagauz Yeri Özerk Statü konusunda mevzuata dair bazı sıkıntılar olduğunu kaydeden Dodon, "Bir kez burada teyit etmek istiyorum. Moldova Cumhuriyeti'nin Gagauz Bölgesi'ne verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dodon bu hükümlerin Moldova Cumhuriyeti anayasasında yer alması için de çabalayacayacağının altını çizdi. "Gagauzya'da benim bu konudaki tutumumu çok iyi biliyorlar." diyen Dodon, kardeş Gagauz halkıyla uzun yıllardan bu yana dostça yaşadıklarını dile getirerek, Gagauzların, Moldova Cumhuriyetinde kendi evlerinde yaşadığının altını çizdi.

SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA DURACAĞIMIZIN ALTINI ÇİZDİKErdoğan, konuşmasında "Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz, Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir." dedi.

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin desteği, Sayın Başkan ve Gagauz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

  • Siyaset 18 Ekim 2018 15:11
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