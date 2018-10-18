Moldova cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında söz verdi

Moldova ziyareti kapsamında Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gagauz Yeri Özerk Statü konusunda mevzuata dair bazı sıkıntılar olduğunu kaydeden Dodon, "Bir kez burada teyit etmek istiyorum. Moldova Cumhuriyeti'nin Gagauz Bölgesi'ne verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dodon bu hükümlerin Moldova Cumhuriyeti anayasasında yer alması için de çabalayacayacağının altını çizdi. "Gagauzya'da benim bu konudaki tutumumu çok iyi biliyorlar." diyen Dodon, kardeş Gagauz halkıyla uzun yıllardan bu yana dostça yaşadıklarını dile getirerek, Gagauzların, Moldova Cumhuriyetinde kendi evlerinde yaşadığının altını çizdi.

TOMA HEDİYESİ İÇİN TEŞEKKÜR

Dodon ayrıca Türkiye'nin hediye ettiği iki TOMA aracı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA DURACAĞIMIZIN ALTINI ÇİZDİK

Erdoğan, konuşmasında "Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz, Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir." dedi.

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin desteği, Sayın Başkan ve Gagauz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler Baskılara rağmen kurdukları özerk yönetimle Moldova’da kendi bayrakları altında yaşamak için çabalıyorlar. Bütün Oğuzların atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan‘ın adından hareketle, “Gök – Oğuz” adından türeyerek oluştuğu düşünülen “Gagauz” adının kökeni hakkında farklı düşünceler de vardır. Yapılan araştırmalar, Gagauz Türkleri’nin Peçeneklerle çok yakın ilgisi olduğunu ortaya koymaktadır. Yaklaşık 11. yüzyılda Tuna’yı geçerek Balkanlar’a doğru göç eden Gagauzlar, daha sonra Ortodoks Hristiyan olmuşlar, bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde kaldıktan sonra 18 – 19. yüzyılda yaygınlaşan bağımsızlık hareketlerinden etkilenerek yeniden Tuna’ya doğru göç etmişlerdir. Sovyetler Birliği Gagauzların yerleşmesi için Tuna Nehri’nin çevresinde bir yer ayırmıştır. O dönemden beri bugün Komrat diye adlandırılan topraklarda yaşayan Gagauzlar, şu anda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kurulan Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı “özerk” bir devlet olarak varlığını sürdürüyor.

ERDOĞAN GAGAUZYA'NIN BAŞKENTİ KOMRAT'TA

Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geldi. Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına geçen Erdoğan makam aracından inişinde, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile mevkidaşı Dodon ve eşi Galina Dodon'u, İcra Komitesi binasında Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah karşıladı.

İki lider ve eşlerine, burada yerel kıyafetli çocuklar çiçek verdi, geleneksel olarak ekmek ve tuz ikram edildi.

Moldova ziyareti kapsamında Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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