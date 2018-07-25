Modeminize patates takın bakın neler olacak

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Ummadığınız durumlarda, ummadığınız malzemelerden gelen yöntemler akıl alır gibi olmasa da, anı kurtaracak cinsten. Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilgiinç pratik bilgiler. Ketçap / Eskiden ishal ilacı olarak satılıyormuş.
Sarımsak / Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.
Wi-fi – Patates / İçeriğindeki su ve kimyasallar dolayısıyla patates, Wi-Fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Dolayısıyla internetiniz daha iyi çeker.
Peynir / Dünyada en çok çalınan yiyecek peynirdir. Her yıl yüzde 4'ü kaybolur.
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