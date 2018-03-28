Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

11. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un dün gerçekleşen açılış defilesinde, tasarımcı Ece Kavran podyumda Zeki Müren’i andı.

Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

11. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un dün gerçekleşen açılış defilesinde, tasarımcı Ece Kavran podyumda Zeki Müren’i andı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor. Ünlü modacıların ve tasarımcıların Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonları 30 Mart’a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek defilelerle tanıtılacak.

18
Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

Açılışı dün yapılan moda haftasında, Aslı Filinta, Bahar Korçan, Belmak Özdemir, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Deniz Berdan, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Tuvanam, Zeynep Tosun ve önemli markalar podyumdaki yerlerini alacak. Bu sezon 32 marka ve tasarımcının tasarımlarını sergileyeceği moda haftasında açılış defilesini tasarımcı Ece Kavran yaptı.

28
Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

Kavran’ın markası Urun’un defilesinde, podyum, gazino sahnesi ambiyansıyla süslendi.Bir dönem gazinocular kralı olarak da bilinen Osman Kavran’ın torunu olan Eve Kavran, defilesinde ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e de yer verdi. Zeki Müren’in fotoğrafının olduğu podyumda, hem ünlü sanatçıyı hem de dedesi Osman Kavran’ı anan Ece Kavran, “Hikayemin en başından, doğduğum yerden, çocukluğumun sahnesinde Zeki Müren’den başlıyoruz” dedi.

38
Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

11. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un dün gerçekleşen açılış defilesinde, tasarımcı Ece Kavran podyumda Zeki Müren’i andı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor. Ünlü modacıların ve tasarımcıların Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonları 30 Mart’a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek defilelerle tanıtılacak.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro