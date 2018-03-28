Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

Kavran’ın markası Urun’un defilesinde, podyum, gazino sahnesi ambiyansıyla süslendi.Bir dönem gazinocular kralı olarak da bilinen Osman Kavran’ın torunu olan Eve Kavran, defilesinde ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e de yer verdi. Zeki Müren’in fotoğrafının olduğu podyumda, hem ünlü sanatçıyı hem de dedesi Osman Kavran’ı anan Ece Kavran, “Hikayemin en başından, doğduğum yerden, çocukluğumun sahnesinde Zeki Müren’den başlıyoruz” dedi.

