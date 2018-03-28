Moda Haftası’nda ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren rüzgarı

11. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un dün gerçekleşen açılış defilesinde, tasarımcı Ece Kavran podyumda Zeki Müren’i andı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor. Ünlü modacıların ve tasarımcıların Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonları 30 Mart’a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek defilelerle tanıtılacak.
Açılışı dün yapılan moda haftasında, Aslı Filinta, Bahar Korçan, Belmak Özdemir, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Deniz Berdan, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Tuvanam, Zeynep Tosun ve önemli markalar podyumdaki yerlerini alacak. Bu sezon 32 marka ve tasarımcının tasarımlarını sergileyeceği moda haftasında açılış defilesini tasarımcı Ece Kavran yaptı.
Kavran’ın markası Urun’un defilesinde, podyum, gazino sahnesi ambiyansıyla süslendi.Bir dönem gazinocular kralı olarak da bilinen Osman Kavran’ın torunu olan Eve Kavran, defilesinde ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e de yer verdi. Zeki Müren’in fotoğrafının olduğu podyumda, hem ünlü sanatçıyı hem de dedesi Osman Kavran’ı anan Ece Kavran, “Hikayemin en başından, doğduğum yerden, çocukluğumun sahnesinde Zeki Müren’den başlıyoruz” dedi.
11. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un dün gerçekleşen açılış defilesinde, tasarımcı Ece Kavran podyumda Zeki Müren’i andı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor. Ünlü modacıların ve tasarımcıların Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonları 30 Mart’a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek defilelerle tanıtılacak.
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