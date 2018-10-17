Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Kardashian'lara benzetiliyordu

İngiliz ve İrlanda basını, 'Ani ölüm' manşetleriyle haberi duyurdu. O'Neill'in annesi Karen Pelan, 10 ay önce bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. O günden bu yana genç modelin yanında olan arkadaşları ve meslektaşları, ölüm haberiyle şok dalgası yaşadı. O'Neill'in kayıtlı olduğu modellik ajansının sahibi Cathy Martin, annesini kaybeden genç kadının zor zamanlar geçirdiğini söyledi.