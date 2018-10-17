Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Kardashian'lara benzetiliyordu

Top model, akşam iki kız arkadaşıyla dışarı çıktı. Bir barda eğlenip evine döndü. 21 yaşındaki Mairead O'Neill, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gece yarısı fenalaştı. Hemen hastaneye, acil servise kaldırıldı. Ancak, doktorlar top modelin evinde öldüğünü belirledi.

Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Kardashian'lara benzetiliyordu

İngiliz ve İrlanda basını, 'Ani ölüm' manşetleriyle haberi duyurdu. O'Neill'in annesi Karen Pelan, 10 ay önce bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. O günden bu yana genç modelin yanında olan arkadaşları ve meslektaşları, ölüm haberiyle şok dalgası yaşadı. O'Neill'in kayıtlı olduğu modellik ajansının sahibi Cathy Martin, annesini kaybeden genç kadının zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

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Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Kardashian'lara benzetiliyordu

MODA DÜNYASINI YASA BOĞAN ÖLÜM: Altı yıldır modelle çalışan Martin, "Çok fazla destek aldı ancak kalbi kırılmıştı" dedi. Mairead O'Neill, binlerce model arasından seçilip Belfast Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştı. Martin'in verdiği bilgiye göre, Kardashian'lara benzetilen O'Neill oldukça popülerdi. Genç modelin ölümü, moda dünyası ve İrlanda'yı yasa boğdu.

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Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Kardashian'lara benzetiliyordu

Sosyal medyada O'Neill ailesine çok sayıda mesaj yazıldı.Doktorlar henüz genç kadının neden öldüğünü açıklamadı.Mairead O'Neill, Ağustos ayında üniversiteden mezun olmuştu.

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Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Kardashian'lara benzetiliyordu

İşte Mairead O'Neill'in fotoğrafları...

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