Moda dünyasını peşinden koşturuyor

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren kadınlar...
Moda dünyasının yükselen yıldızı Maeva Giani Marshall ile tanışın. Sıra dışı güzelliğiyle kısa sürede moda dünyasının ilgisini çeken güzel model, yüzünü maskeleyen çilleriyle alışılagelmiş güzellik tanımlarına meydan okuyor.
Geçmişte yaşadığı böbrek sorunu yüzünden hiper pigmentasyona uğrayan Marshall, daha sonra çıkan karakteristik çilleriyle popüler markaları peşinden koşturuyor.
Başlarda çilleri yüzünden tuhaf karşılansa da hayranları ve ajanslar şimdilerde onu çekici kılan özelliğin çilleri olduğunu söylüyor.
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