Moda dünyasını peşinden koşturuyor

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren kadınlar...

Başlarda çilleri yüzünden tuhaf karşılansa da hayranları ve ajanslar şimdilerde onu çekici kılan özelliğin çilleri olduğunu söylüyor.



