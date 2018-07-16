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MİT'ten özel operasyon! O isim Suriye'den getirildi

MİT'ten özel operasyon! O isim Suriye'den getirildi

Türk istihbaratı, teslim olmak isteyen PYD/YPG'nin Menbiç'teki sözde askeri hastane sorumlusu A.K.'yi düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi. 5 yıl önce PYD/YPG'ye katılan ağabeyini getirmek için gittiği Suriye'de terör örgütüne katıldığı öğrenilen A.K.'nin, önemli görevler üstlendiği ve en son Menbiç'te sözde askeri hastane sorumlusu olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 12:28 - Güncelleme: 16-07-2018 12:28

Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmaya göre, Menbiç'ten çekilecek olan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'den kopmalar başladı. Terör örgütü PYD/YPG içinde bulunan bir çok örgüt mensubunun teslim olmak istediği belirtildi.

Türk istihbarat birimlerinin, teslim olmak isteyen ancak örgütten kaçamayan, Türkiye'ye geldiklerinde ise kendilerine kötü davranılacağı konusunda örgüt tarafından sürekli korkutulan bu kişilerle iletişime geçtiği, teslim olmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

HASTANE SORUMLUSUNA GİZLİ OPERASYON: Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan çalışmalar sonucu Menbiç'te PYD/YPG'nin askeri hastane sorumlusu 38 yaşındaki A.K.'nin de terör örgütünden kaçmak istediği belirlendi. Bunun üzerine A.K. ile hemen iletişime geçen güvenlik güçleri, Türk askerlerinin bulunduğu güvenli bir bölgeye gelip teslim olması konusunda ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak yapılan görüşmelerde, A.K.'nin terör örgütünden tek başına kaçamayacağını belirleyen istihbarat birimleri, gizli bir operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyon ile A.K. önce Menbiç'te güvenli bir bölgeye yönlendirildi. Daha sonra bu bölgeden alınan A.K., istihbarat elemanlarının yardımı ile Fırat Kalkanı bölgesine getirildi.

AĞABEYİNİ GETİRMEK İÇİN GİTTİ, ÖRGÜTTE KATILDI: Burada teslim alınan A.K., Türkiye'ye getirilip sorguya alındı. İfadesinde, 5 yıl önce evden ayrılarak PYD/YPG'ye katılan ağabeyi B.K.'yi getirmek için Suriye'ye gittiğini belirten A.K., ağabeyinin çatışmada öldüğünü öğrendikten sonra örgüte katıldığını ileri sürdü. Örgüt için birçok görevde bulunduğu öğrenilen A.K.'nin en sonra Menbiç'te askeri hastane sorumlusu olduğu bildirildi.

TUTUKLANDI: İfadesinde pişman olduğunu belirten ve terör örgütü PYD/YPG ile ilgili önemli bilgiler verdiği ileri sürülen A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçlerinin teslim olmak isteyen diğer terör örgütü üyeleriyle de irtibata geçip ikna çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • bam teli 16 Temmuz 2018 13:39 Benim paramla beslemeyin kardeşim İDAM a karşı çıkan CHP nin ortak olduğu bankanın parasıyla bakın Atatürkçümü bunlar kargalar gülerken telef olur vallahi billahi

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