MİT’ten kritik operasyon! O FETÖ'cü yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda Sultanbeyli'de örgüt faaliyetlerine devam eden FETÖ'cü M.Ş. yakalandı.

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasının deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, M.Ş. isimli şahsın 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesinde askeri liselere öğrenci yetiştirdiği tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerine İstanbul’da devam ettiği belirlenen M.Ş.’nin, güncel olarak İstanbul/Sultanbeyli’nde örgüte ait bir evde FETÖ/PDY mensubu lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırladığının tespit edilmesi üzerine, mezkur adrese yönelik MİT ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY’nin öğrenci evinde gözaltına alınan M.Ş. , Silahlı Terör Örgütü Kurma/Yönetme suçu nedeniyle tutuklanarak , Silivri Cezaevi’ne gönderildi.