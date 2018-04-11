MİT'in Kosova'da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ şüphelisine, "Uluslararası Casusluk" suçlaması yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden örgütün Kosova abisi Mustafa Erdem'in ele geçirilen dijital dökümanlarında Kosova üst düzey devlet yetkilileri hakkında bir çok not bulundu.

Savcılığın tutuklama talep yazısında, FETÖ silahlı terör örgütünün Kosova'daki örgüte ait eğitim kurumlarında ülkenin en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerinin çocuklarının eğitim gördüğüne de dikkat çekildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kosova’da yakalanan ve Türkiye'ye getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Yakup Ali Kahveci tarafından sorgulandı. Tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderilen FETÖ şüphelileri hakkında "Uluslararası Casusluk" ve "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği" suçlamaları yöneltildi.

ASIL AMAÇ İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI ÜLKEYE İSTİHBARAT

Savcı Yakup Ali Kahveci'nin "tutuklanama talebi" yazısında örgütün yurt dışındaki okulları vasıtasıyla "işbirliği" yaptığı ülke adına istihbarat faaliyeti yaptığı ifade edilerek "Her ne kadar örgüt tarafından yurt dışında eğitim-öğretim faaliyeti yürütüldüğü algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye çalışılsa da asıl amacın; eğitim-öğretim faaliyeti görünümü altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktarmak olduğu anlaşılmıştır" denildi.

OKULLAR ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNİ KONTROL AMAÇLI

Şüpheliler hakkında hazırlanan tutuklama talep yazısında: "Özellikle ekonomik açıdan gelişmemiş olan Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve diğer ülkelerde örgütün asıl amacı; o ülkelerin yönetiminde etkin olan iş adamı ve askeri idari ve mülki yönetici konumundaki devlet yetkililerinin çocuklarına okullarda sözde eğitim vererek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerinin empoze edilmesidir. Yarınların ülke yönetimlerinde söz sahibi olacak çocuklar ve gençler bu okullarda yetiştirilerek ve devlet yönetimlerine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetinin kontrol edilmesi amaçlanmıştır" denildi.

İNKAR ETTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulanan şüphelilerin verdikleri ifadelerinde FETÖ'yü terör örgütü görmediklerini söyledikleri ve örgütsel faaliyetlerini inkar ettikleri belirtildi.

BYLCOK KULLANICILARI

Şüphelilerden Cihan Özkan'ın Kosova'nın Gjakova şehrinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji'nde 6 yıldır öğretmen olarak çalıştığı belirlendi. Cihan Özkan'ın Bank Asya'da hesabının bululduğu el koyulan dijitallerinde ise örgütsel yazışmalar bulundu.

Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın FETÖ'nün gizli mesajlaşma sistemi Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Mustafa Erdem'in örgütün Kosava abisi olduğu, aynı ülkede Gülistan Eğitim Kurumları'nın müdürü olduğu ve ele geçirilen dijital malzemelerinde Kosova'da devlet üst düzey yöneticileri hakkında birçok notlar bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden Yusuf Karabina'nın ise Kosova İmam Yardımcısı olduğu ve FETÖ'nün tepe yönetimi ile görüşmelerinin bulunduğu öne sürüldü.