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Mitamoni nedir, mitoman kişinin belirtileri-tedavisi nasıl?

Mitamoni nedir, mitoman kişinin belirtileri-tedavisi nasıl?

Mitamoni nedir, nasıl anlaşılır ve mitamoni hastalığı tedavisi nasıl olur sorularının yanıtı haberimizde. Mitamoni yalan söyleme hastalığı demek. Topumda değerini arttırmak, kendini önemli hissettirmek için yalan söyleyen mitamoni hastası kişilere de mitamon denir. Yalanlarını bir süre sonra gerçekmiş gibi yaşamaya başlayan mitamonların tedavi edilmesi gereklidir.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 11:00 - Güncelleme: 28-03-2018 10:00

Halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Mitomani hastalığına yakalana kişilere ise mitoman adı verilir. Peki mitomani tam olarak nedir? Mitomani hastalığında insanlar genel olarak kendine değerler katmak için yalan söylerler. Daha sonra insanlar bu yalanlara kendisi de inanır. İşte mitomani hakkında detaylı bilgi…

MİTOMANİ NEDİR: Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR: Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

MİTOMANİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR: Uzman Psikolog Özge Genlik, ,"Sürekli yalan söyleme davranışının temelindeki faktörleri ortaya çıkararak ve ardından kişinin "öz"e güven duygusunun adım adım geri kazanılmasını hedefleyen psiko-terapi süreci ile eş zamanlı yürütülen farmakoterapi (ilaç tedavisi), kısa sürede kişinin iyileşmesini sağlayacaktır. Ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülen sürecin yanı sıra kişinin birincil derece yakınlarının; onu olduğu gibi sadece kendisi olduğu için değer verdiklerini ve sevdiklerini sözel ve davranışsal boyutta ifade etmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR

– Çocukluk yıllarında istismara uğramak

– Kişilik bozuklukları

– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik

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