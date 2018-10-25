MİT ilk kez paylaştı! İşte MİT'in gizli müzesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın online olarak hizmete sunduğu müze, kurumun dününe ve bugününe ışık tutuyor.

MİT ilk kez paylaştı! İşte MİT'in gizli müzesi

Söz konusu 'istihbarat' olunca elbette işin içerisinde hiç aydınlanmamış sırlar, bilinmezler ve açıka çıkmamış materyaller bulunuyor. MİT, resmi internet sitesi aracılığı ile kurumun geçmişten günümüze arşivinde bulunan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemleri de dahil birçok farklı materyali ziyaretçileriyle paylaşıyor.

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MİT ilk kez paylaştı! İşte MİT'in gizli müzesi

Gizli Mikrofon Tesisatı 1969 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizin çalışma odasında ele geçirilen gizli mikrofon tesisatı.

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MİT ilk kez paylaştı! İşte MİT'in gizli müzesi

Gizli Dinleme ve Gözetleme Tesisatı 1986 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizde; sekreter, ateşe ve büyükelçinin çalışma odalarında ele geçirilen gizli dinleme ve gözetleme tesisatı.

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MİT ilk kez paylaştı! İşte MİT'in gizli müzesi

Gizli Telsiz Dinleme Tesisatı 2002 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizde yapılan rutin kontrolde ele geçirilen telsiz vericili gizli dinleme tesisatı.

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