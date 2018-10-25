MİT ilk kez paylaştı! İşte MİT'in gizli müzesi

Söz konusu 'istihbarat' olunca elbette işin içerisinde hiç aydınlanmamış sırlar, bilinmezler ve açıka çıkmamış materyaller bulunuyor. MİT, resmi internet sitesi aracılığı ile kurumun geçmişten günümüze arşivinde bulunan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemleri de dahil birçok farklı materyali ziyaretçileriyle paylaşıyor.



