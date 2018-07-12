SON DAKİKA

MİT FETÖ üyesi iki üst düzey teröristi yurt dışında yakaladı

MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı. FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

FETÖ'NÜN AZEBAYCAN KASASI: FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı bulunuyor.

İŞ ADAMLARINDAN HİMMET TOPLUYORDU: Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı bulunuyor.

  • Güncel 12 Temmuz 2018 16:44
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN MİT FETÖ üyesi iki üst düzey teröristi yurt dışında yakaladı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro