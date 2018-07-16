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MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı tahliye oldu!

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı tahliye oldu!

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen, yargılandığı FETÖ davasında 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Görüşen'i yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 17:27 - Güncelleme: 16-07-2018 17:27

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

MİT SEKRETERYASINI ARATTIM AMA ÇAĞIRMADIK.. Gaziantep'te 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘FETÖ’ davasının duruşmasına, tutuklu sanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile avukatları katıldı. Görüşen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili beyanların doğru olmadığını ileri sürerek, "MİT sekretaryasını arattım ama ifadeye çağırmadık. Yerinde olmadığını öğrenince hiçbir işlem yapmadım. Ayrıca tanık olarak dinlenen İ.O'nun bu konudaki beyanları da doğru değildir" dedi.

SAVCI MÜTALAASINDA NE DEDİ?.. Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, esas hakkındaki mütalaasında, Oslo sürecine ilişkin MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ı ifadeye çağıran sanık Görüşen'in, İstanbul'da görev yapan özel yetkili FETÖ/PDY mensubu savcılarla senkronize şekilde hareket edip hükümetin politikalarının akamete uğratılması ve kamuoyuna MİT mensuplarının suç işlediği izlenimini vermeyi amaçladığını kaydetti. Sanığın çocuğunu da örgütün hakim- savcı çocuklarına yönelik oluşturduğu öğrenci evlerine gönderdiğini belirten Saklıca, Görüşen'in FETÖ/PDY'nin ideolojisini ve amaçlarını benimseyerek faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Saklıca, özellikle MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması hadisesinin örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirterek, Görüşen'in cezalandırılmasını istedi.

CEZA VERİP TAHLİYE ETTİLER... Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • adanalı 16 Temmuz 2018 17:47 bu nasıl bir iştir 7,6 ay hapis vereceksin ve tahliye edeceksin valla bu bizim ülkenin yargısına diyecek yok adam bas bas bağırıyor ben fetöcüyüm diye sen adamı serbest bırakıyon aynı haburdaki rezalet gibi pişmanmısın hayır değilim hayır hayır pişmansın yaz kızım tahliyesine gibi bir durum oldu bu

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KİMDİR ?
Hakan Fidan
HAKAN FİDAN KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksi

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