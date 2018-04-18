Miss Rusya birincisi Yulia Polyachihina oldu

Moskova'da düzenlenen Miss Rusya 2018'in kazananı Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Yuliya Polyachihina oldu.

Miss Rusya birincisi Yulia Polyachihina oldu

Moskova'da düzenlenen Miss Rusya 2018'in kazananı Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Yuliya Polyachihina oldu. Miss Rusya birincisi olduktan sonra Yulia Polyachihina'nın sosyal medya hesabı ilgi gördü! Moskova'da düzenlenen Miss Rusya 2018'in kazananları belli oldu.

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Miss Rusya birincisi Yulia Polyachihina oldu

18 yaşındaki Yuliya Polyachihina Miss Rusya 2018'de birinciliği elde etti. "Miss Rusya 2018"in ikincilik tacını Belgorod'dan Violetta Turkina taktı. Miss Rusya 2018'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarışmayı kazanan 3 milyon ruble para ödülü ve bir araba aldı. Bunun yanı sıra değerli taşlarla süslenmiş beyaz altın bir taç kazandı.

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Miss Rusya birincisi Yulia Polyachihina oldu

Yuliya Polyachihina, Rusya'yı "Miss World" ve "Miss Universe" uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek. İşte Miss Rusya birincisi Yuliya Polyachihina'nın Instagram paylaşımları...



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Miss Rusya birincisi Yulia Polyachihina oldu

"Miss Rusya 2018"in ikincilik tacını Belgorod'dan Violetta Turkina taktı.

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