Miss Rusya birincisi Yulia Polyachihina oldu

18 yaşındaki Yuliya Polyachihina Miss Rusya 2018'de birinciliği elde etti. "Miss Rusya 2018"in ikincilik tacını Belgorod'dan Violetta Turkina taktı. Miss Rusya 2018'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarışmayı kazanan 3 milyon ruble para ödülü ve bir araba aldı. Bunun yanı sıra değerli taşlarla süslenmiş beyaz altın bir taç kazandı.