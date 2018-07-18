Severek tükettiğiniz süt mısırın yararları olduğu kadar zararları da bulunuyor. Her şeyi ayarında tüketmenin faydalı olduğu günümüzde süt mısırın faydaları ve zararları neler olabilir. Çocukluktan kalma bir lezzet olan süt mısırı fazla tüketenlerdenseniz bu haberimiz sizleri ilgilendiriyor. Dayanılmaz lezzeti ve kokusuyla herkesin sevdiği bir lezzet olan süt mısırın faydaları ve zararları neler, işte cevabı…
İçeriğinde bol miktarda A,B,C vitaminleri ile fosfor, magnezyum, demir, potasyum ve manganez gibi mineralleri içeren süt mısır zengin bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Protein, doymamış yağ ve sodyum açısından da zengin olan süt mısır vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kaynaklar için ideal bir lezzet.
Lif yönünden zengin olan süt mısır bu özellikleri ile tüm gün zinde kalmanızı kolaylaştıran bir besin kaynağı. İltihap sökücü etkisi ile dikkat çeken süt mısır idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için tercih edebileceğiniz besinlerden birisi.
Kansızlık(anemi) gibi sorunlarınız varsa süt mısırı düzenli tüketmeniz etkili olacaktır.
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