Mısırın faydaları ve zararları neler?

Severek tükettiğiniz süt mısırın yararları olduğu kadar zararları da bulunuyor. Her şeyi ayarında tüketmenin faydalı olduğu günümüzde süt mısırın faydaları ve zararları neler olabilir.

Mısırın faydaları ve zararları neler?

Severek tükettiğiniz süt mısırın yararları olduğu kadar zararları da bulunuyor. Her şeyi ayarında tüketmenin faydalı olduğu günümüzde süt mısırın faydaları ve zararları neler olabilir. Çocukluktan kalma bir lezzet olan süt mısırı fazla tüketenlerdenseniz bu haberimiz sizleri ilgilendiriyor. Dayanılmaz lezzeti ve kokusuyla herkesin sevdiği bir lezzet olan süt mısırın faydaları ve zararları neler, işte cevabı…

17
Mısırın faydaları ve zararları neler?

İçeriğinde bol miktarda A,B,C vitaminleri ile fosfor, magnezyum, demir, potasyum ve manganez gibi mineralleri içeren süt mısır zengin bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Protein, doymamış yağ ve sodyum açısından da zengin olan süt mısır vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kaynaklar için ideal bir lezzet.

27
Mısırın faydaları ve zararları neler?

Lif yönünden zengin olan süt mısır bu özellikleri ile tüm gün zinde kalmanızı kolaylaştıran bir besin kaynağı. İltihap sökücü etkisi ile dikkat çeken süt mısır idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için tercih edebileceğiniz besinlerden birisi.


37
Mısırın faydaları ve zararları neler?

Kansızlık(anemi) gibi sorunlarınız varsa süt mısırı düzenli tüketmeniz etkili olacaktır.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro