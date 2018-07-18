Severek tükettiğiniz süt mısırın yararları olduğu kadar zararları da bulunuyor. Her şeyi ayarında tüketmenin faydalı olduğu günümüzde süt mısırın faydaları ve zararları neler olabilir. Çocukluktan kalma bir lezzet olan süt mısırı fazla tüketenlerdenseniz bu haberimiz sizleri ilgilendiriyor. Dayanılmaz lezzeti ve kokusuyla herkesin sevdiği bir lezzet olan süt mısırın faydaları ve zararları neler, işte cevabı…



