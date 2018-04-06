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Mısır'dan Türk dizileri için şok karar! Emir aldık

Mısır'dan Türk dizileri için şok karar! Emir aldık

Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 08:56 - Güncelleme: 06-04-2018 08:56

Trump ile 3 gün önce telefon görüşmesi yapan darbeci Sisi, sadece Cumhurbaşkanı seçildiği için tebrik edilmekle kalmamış. Mısır'da yapılan bir konsferansta Türk dizilerinin toplum için tehdit olduğu söylenirken, önemli bir özel televizyon kanalı da dizilerin kaldırılması için emir aldığını açıkladı.

Ortadoğu'daki en büyük özel TV ağlarından biri olan MBC, gelen tepkiler üzerine, pazartesi günü "Türkiye ile Arap ülkeleri arasında artan gerilimin ardından Türk dizilerini yayınlamayı durdurması yönünde doğrudan emir aldığını" açıkladı.

"TOPLUMA GERÇEK BİR TEHDİT"

"Türk dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor. Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça'nın zarar görmesinin sebebi budur" iddiasında bulunan Rektör Yardımcısı, diğer yandan El Ezher Tercüme Merkezi'nde artık yeni bir fikri tatbik edeceklerini söyledi.

İNGİLİZ GAZETESİ DOĞRULADI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi. Haberde ani olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • xxx 06 Nisan 2018 09:39 Türkiye, arap bilinen ama bize çok yakın olan bu afrika ülkesine aceleci davranıp , daha taze bir hükümetken sn. Mursi'ye akdenizdeki doğal gaz yatakları ile ilgili açıklama yaptırmıştı. Daha sonra gezi olayları ve akabinde 1 hafta sonra Mısır darbesi. Bu olaylar ve başlangıcı Türk siyasi tarihine; sonucu ve kayıpları itibariyle kara leke olarak geçmiştir. Şimdiki durum ise karşı tarafın şovundan başka bir şey değildir.

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