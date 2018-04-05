Mısır'dan Türk dizileri hakkında ilginç yorum!

Mısır’ın en önemli eğitim kurumlarından biri olarak bilinen El Ezher Üniversitesi’nden Türk dizilerine karşı bir açıklama geldi. El Ezher Üniversitesi’nin Dekan Yardımcısı Yusuf Amer, Türk ve Hint dizileri hakkında konuştu. Yerel basında yer alan haberde, Amer, Türk dizilerinin topluma gerçek bir tehdit olduğunu ve Mısır’ın istikrarını tehdit ettiğini açıklayarak, Arapça’nın zarar görmesine sebep olduğunu öne sürdü.

''MISIR'IN İSTİKRARINI TEHDİT EDİYOR''

Suudi Arabistan’ın en büyük medya kuruluşu MBC Grup’un Türk dizilerini yayından kaldırma kararı hakkında gelen bir soru hakkında konuşan Amer, “Türk ve Hint dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor” derken, “Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça’nın zarar görmesinin sebebi budur” dedi.