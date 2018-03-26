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Mısır'daki darbecilerden akla ziyan Afrin açıklaması!

Mısır'daki darbecilerden akla ziyan Afrin açıklaması!

Mısır Parlamentosu'nun Arap dünyasından sorumlu komitesi, Türkiye’nin Afrin'i teröristlerden temizlemesini, 1915 olaylarıyla karşılaştırarak küstah bir çıkış yaptı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 20:09 - Güncelleme: 26-03-2018 20:09

Mısır'daki darbeci yönetimin açıklamasında, Türkiye'nin Afrin'deki PKK/YPG mensubu teröristlere karşı düzenlediği harekat hakkında akla ziyan şekilde 'ırkçı temizlik' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Bu yeni kitlesel imha bizlere, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı hatırlatıyor" denildi.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi darbeyle devirerek, cumhurbaşkanlığı makamını gasp eden Sisi yönetimi, sokaklarda yüzlerce Mısırlıyı tarayarak katletmişti.

DARBEDEN SONRA MÜSLÜMANLARIN KARŞISINDA SAF TUTTU

Darbeden hemen sonra ise, dış politikasını açık bir şekilde Müslümanlar aleyhine kurgulayan Sisi yönetimi, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatmış, üstelik alenen İsrail yanlısı bir politika izlemeye başlamıştı.

Yine Mısır'daki darbeci yönetim, Ortadoğu'da öldürülen ve zulme uğrayan Müslümanların yararına kılını kıpırdatmadığı gibi, ABD, Avrupa ve İsrail'le birlikte hareket ederek İslam dünyasına karşı yürütülen operasyonların piyonu olmayı tercih etmiş durumda. (Haber7)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kartal 26 Mart 2018 21:02 Amerikan yaltakçılığının dışavurumudur bu. Bizde de bu göbekten bağımlı bolca var...

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