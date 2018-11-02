Mısır'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var!

Misafir 02 Kasım 2018 17:32 işid yaptığı saldırılarla iyice Müslüman düşmanlığını yani islamofobizmi dünyada yaygınlaştırıyor. işid kesinlikle Müslüman değil. zaten böyle hain bir saldırıyı Müslümanların yapacağını hiç zannetmiyorum.