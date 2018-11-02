Mısır'da Manastıra doğru giden otobüse düzenlenen saldırı sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstelenen olmazken bu olay, 2017 yılında yine aynı manastıra giden Hristiyan hacılara olan saldırıyı hatırlattı. 2017 yılındaki saldırıda 28 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Mısır'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER