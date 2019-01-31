Mısır'da evlilik krizi 'Bırak evde kaldın kampanyası' kızların cevabı gecikmedi

MISIR'da gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddi istekleri nedeniyle, “bırak evde kalsın” adında bir kampanya başlattı.

Mısır'da evlilik krizi 'Bırak evde kaldın kampanyası' kızların cevabı gecikmedi

Sosyal medyada başlatılan ve kısa sürede büyüyen boykot ülkede krize dönüşerek gündem oldu. Konuyla ilgili tartışmalara gençlerin yanı sıra siyasetçiler, medya mensupları, din alimleri ve sanatçılar da katıldı. Mısır’da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesi “bırak evde kalsın” kampanyası ile ilgili bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü boykotu desteklerken, yüzde 53’ü hayır dedi. Yüzde 3’lük bir grup ise “fikrim yok” diye cevap verdi.

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Mısır'da evlilik krizi 'Bırak evde kaldın kampanyası' kızların cevabı gecikmedi

Bir grup milletvekili kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu kampanyanın "genç kızların duygularını inciteceğini" ifade eden vekiller, diğer taraftan evlilik masraflarının bu derece artmasına da karşı olduklarını kaydederek, evliliğin kolaylaştırılmasının altını çizdi.

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Mısır'da evlilik krizi 'Bırak evde kaldın kampanyası' kızların cevabı gecikmedi

Milletvekili Sabri Yusuf, facebook hesabından yaptığı açıklamada, evliliğin kader olduğu ve Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğini ifade ederek, evlenme zamanı gelenlerin evleneceğini endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Yusuf pahalılığa karşı koyabilmek için gelin ve damat adaylarının masrafları paylaşması gerektiğini de kaydetti.

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Mısır'da evlilik krizi 'Bırak evde kaldın kampanyası' kızların cevabı gecikmedi

Televizyonda gündüz kuşağı sunucusu spiker Rami Rıdvan da tartışmalara katılan isimlerden biriydi. Twitter hesabından genç kızlara seslenen Rıdvan, “Buna üzülmeye gerek yok. Tam aksine gerçek delikanlılarla işe yaramaz geçleri bu şekilde ayırt edebilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

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