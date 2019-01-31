Mısır'da evlilik krizi 'Bırak evde kaldın kampanyası' kızların cevabı gecikmedi

Sosyal medyada başlatılan ve kısa sürede büyüyen boykot ülkede krize dönüşerek gündem oldu. Konuyla ilgili tartışmalara gençlerin yanı sıra siyasetçiler, medya mensupları, din alimleri ve sanatçılar da katıldı. Mısır’da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesi “bırak evde kalsın” kampanyası ile ilgili bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü boykotu desteklerken, yüzde 53’ü hayır dedi. Yüzde 3’lük bir grup ise “fikrim yok” diye cevap verdi.

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