Mısır'da darbeci yönetimden küstah Afrin çıkışı

Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı Afrin açıklamasında, "Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye'nin Afrin işgalini ve Türkiye'nin bu kentte, Suriyeli sivil vatandaşlarına karşı hak ihlalleri ve kitleler halinde yerinden edilmelere yol açarak ciddi insani risklerle tehdit eden askeri operasyonlarını kınıyor.

Mısır, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı devam etmekte olan ve politik durumu kötüleştiren, politik çözüm kapsamındaki çabaları baltalayan, bu ülkedeki insani krizi derinleştiren ihlalleri kabul edilemez olarak görüyor" dedi.

Türkiye'nin, sınır güvenliği için Afrin'deki teröristlere yaptığı harekata dil uzatan darbeci yönetim, Suriye'deki diğer ülkelerin varlığına ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgallerine ise sessiz kalmayı sürdürüyor.