Mısır'da çöl kumunda kayak keyfi herkes bu vadiye koşuyor

Yağmurun sadece kış aylarında ve az miktarda yağdığı, karın ise neredeyse hiç yağmadığı ülkede Mısırlılar kayak keyfini yaşamanın yolunu çöllerde buldu.

Mısır'da çöl kumunda kayak keyfi herkes bu vadiye koşuyor

Firavunlar döneminden kalma piramitleriyle ve tapınaklarıyla bilinen Mısır, aynı zamanda çöl turizmiyle de ön plana çıkıyor. Geniş alanlara yayılı çöller, vahalar, vadiler, doğa tutkunlarının uğrak adresi. Ülke turizmine katkı sağlayan çölleri ve vadileriyle meşhur Feyyum kenti de doğa turizmi açısından ilgi çeken kentler arasında yer alıyor. Kent, ülkenin en geniş tabiat parklarından birisini barındırmakla birlikte son zamanlarda çölde kayak sporunun yapıldığı bir alanla anılıyor.

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Mısır'da çöl kumunda kayak keyfi herkes bu vadiye koşuyor

Kayak daha ziyade kış turizmiyle adını duyuran bir spor olarak biliniyor ancak son yıllarda çöle sahip birçok ülkede "çöl kayakları" yapılmaya başlandı. Kar yerine kumda kayan sporcular, bu şekilde değişik bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyor.

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Mısır'da çöl kumunda kayak keyfi herkes bu vadiye koşuyor

ÇÖLDE KAYAK DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR
Özellikle Reyyan Vadisi'ndeki kum tepeleri, bu sporla adını duyurarak, ülkedeki binlerce safari tutkununu cezbediyor. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken bu sporun dünya çapında sevenleri de bulunuyor. Kum tepeleri üzerinden aşağı doğru kayılarak yapılan sporda, kumda kaymayı kolaylaştırması için "formika" veya "lamineks" maddesinden üretilen, mumla kaplı tahta levhalar kullanılıyor.

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Mısır'da çöl kumunda kayak keyfi herkes bu vadiye koşuyor

Çölde kayak tutkunlarından üniversite öğrencisi Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin çölde kayak için en uygun dönem olduğunu, zira Reyyan Vadisi'nin yaz döneminde sıcaklığının çok arttığını belirtti.

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