Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'ın Minye kentinde, içinde pek çok lahit ve küçük heykelin bulunduğu 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, 40 lahit ve yaklaşık bin adet küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

116
Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Minye kentindeki arkeolojik kazı alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 8 firavun mezarının bulunduğunu söyledi.Kazıların 2017'de başladığını belirten Anani, ortaya çıkarılan yapının anlaşılması için yıllar sürecek çalışma ve araştırma yapmaya gerek olduğunu vurguladı.

216
Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise bulunan yapının Geç Firavun Dönemi'ne (MÖ 332-1085) ait olduğuna işaret ederek, bölgedeki kazıların 5 yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

316
Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Ortaya çıkarılan tarihi yapı bünyesinde iyi korunmuş ancak nemden olumsuz etkilenmiş bir mumyanın da olduğuna değinen Veziri, firavunların 3 bin yıl önce bölgeye lahitler içinde getirilmesinin, bölgenin nemi hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro