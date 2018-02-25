Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'ın Minye kentinde, içinde pek çok lahit ve küçük heykelin bulunduğu 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, 40 lahit ve yaklaşık bin adet küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi. Twitter

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Minye kentindeki arkeolojik kazı alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 8 firavun mezarının bulunduğunu söyledi.Kazıların 2017'de başladığını belirten Anani, ortaya çıkarılan yapının anlaşılması için yıllar sürecek çalışma ve araştırma yapmaya gerek olduğunu vurguladı. Twitter

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Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise bulunan yapının Geç Firavun Dönemi'ne (MÖ 332-1085) ait olduğuna işaret ederek, bölgedeki kazıların 5 yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

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