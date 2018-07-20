Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit açıldı 3 mumya şaşırttı

MISIR'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender’e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık lahit açıldı.

Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit açıldı 3 mumya şaşırttı

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahitin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu. 30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu.

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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit açıldı 3 mumya şaşırttı

Arkeologlar, ejiptologlar ve antropologlardan oluşan bir ekibin ortak çalışmasıyla yaklaşık 2500 yıllık lahit bu sabah erken saatlerde açıldı. Bilim insanları, daha önce Büyük İskender’in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı.

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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit açıldı 3 mumya şaşırttı

Lahitin bir yüzünde oluşan çatlak nedeniyle kanalizasyon suyuyla dolmuş olduğunu bildiren araştırmacılar, bu durumun mumyalara zarar vermiş olabileceğini vurguladı.

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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit açıldı 3 mumya şaşırttı

Bilim insanları bulunan üç mumyanın da, daha önce düşünüldüğü gibi Ptolemy (Tolemi) ya da Roma Kraliyet Ailesi’ne ait olmadığını açıkladı. Bu sonuca dayanak olarak, lahitte yatanların isimlerine ait resim, sembol ya da yazı gibi hiçbir işaret bulunmaması gösterildi.

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