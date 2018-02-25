Mısır şurubu hangi ürünlerde var? İçinde NBŞ olan gıdalar

NBŞ ya da bilinen ismi ile Mısır şurubu olan ürünlerin listesi hayli fazla. Raf ömrü uzun olan hemen her yiyecek ve içeçekte Yüksek früktozlu mısır şurubu (NBŞ) bulunuyor. NBŞ (Nişasta bazlı şeker) mısır nişastasından yapılmış bir tatlandırıcıdır. Amerikada ürünlerde HFCS ibaresiyle yer alır. Mısır şurubu pancardan elde edilen şekere göre çok ucuz olduğu için (250'de bir) fabrika üretiminde tercih ediliyor. Sıvı olan mısır şurubu NBŞ obezliğin bir numaralı sebebi olarak görülüyor. Peki içinde NBŞ yani mısır şurubu olan ürünler hangileri? İşte en çok Mısır Şurubu Nişasta bazlı şeker olan ürünler;

Soda /Cola -Gazoz: Soda, yüksek şeker içeriği ile ünlüdür. Bir su bardağı (200 ml) soda 18 grama yakın şeker içerebilir. Bu da ortalama olarak 2 yemek kaşığına denk gelir. Kola, gazoz gibi diğer gazlı içeceklerin bir su bardağında ise yaklaşık 30-45 gram şeker bulunur.

2. Şekerlemeler : Şeker ve şeker çubukları çoğunlukla şekerden yapılır. Birçok marka NBŞ (Nişasta bazlı mısır şurubu şekeri) ekler ve genellikle ilk madde olarak listelenir.

3. Tatlandırıcılı Yoğurt : Yoğurt sık sık sağlıklı bir atıştırmalık olarak tavsiye edilir. Light olanları ise şeker bombasından başka bir şey değildir. Yüksek fruktozlu mısır şurubu genellikle bu yoğurt türleri için tercih edilen tatlandırıcıdır.

4.Salata Sosları : Özellikle düşük kalorili ya da yağsız olarak ilan edilen, mağazadan alınan salata soslarından şüphe edilmelidir. Yağla birlikte ortadan kaldırılan lezzeti telafi etmek için şirketler damak tadınızı memnun etmek için şeker veya yüksek fruktozlu mısır şurubu ekliyorlar.

5-Ketçap / Mayonez : Bu tarz soslarda da sıklıkla mısır şurubu NBŞ yer alır. Hemen hemen olmayanı yoktur.

6- Dondurulmuş Gıdalar : Meyve ve sebze gibi birçok sağlıklı gıdalar dondurulmuş olarak satın alınabilir. Bu gıdaların eklenmiş şeker içermesini beklemiyorsunuz, ancak birçoğu yüksek fruktozlu mısır şurubu içermekte. Donmuş ürünler reyonunda alışveriş yaparken içindekiler listesini kontrol edin.

7-Ekmek : Ekmekteki içerik etiketlerini kontrol etmek her zaman önemlidir. Birçok marka yüksek fruktozlu şurup ekledi ki bu şaşırtıcı olabilir çünkü ekmek genellikle tatlı bir yiyecek olarak düşünülmez.

8-Konserve Meyveler : Konserve meyveyi sağlıklı liflerinden ayıran bir işlemle meyvenin kabuğu soyulur ve konservelenir. Meyve çok miktarda doğal şeker içerse de, NBŞ yaygın olarak konservelere ilave edilir, özellikle de şurup konservelerinde. Yüksek fruktozlu mısır şurubundan kaçınmak için her zaman kendi doğal suyunda konservelenmiş meyveleri seçin.

9-Meyve Suyu : Soda, kola gibi gazlı içeceklerin yanında bir çok meyve suyu içeceğinde mısır şurubu NBŞ bulunmaktadır.



10- Kutulu Yemekler hazır çorbalar : Bu tür yemekler, toz halinde sos ve baharat paketleri ile birlikte bir kutu içerisinde gelir. Sadece su veya süt gibi birkaç bileşen eklemek ve kısa süre pişirmek yeterlidir. Bütün bu ürünler mısır şurubu NBŞ içerir.

11-Diyet Bisküvi : Makarna ve peynir gibi kutulanmış yiyecekleri bir çok şirket şeker veya mısır şurubu ile tatlandırmayı seçtiği için bunlar sakıncalı ürünler listesindedir.

13-Kahvaltılık Gevrekler: Kahvaltılık gevrekler, popüler ve kullanışlı kahvaltı alternatifleridir. Bu gevreklerin büyük kısmında NBŞ ve mısır şurubu ile aşırı miktarda tatlandırılırlar.

14-Fırınlanmış Ürünler : Birçok bakkalın kendi fırın bölümlerine sonsuz çörek, kurabiye ve kek var. Maalesef mısır şurubu, birçok mağazada satılan pişmiş ürünler için tercih edilen tatlandırıcıdır.

15- Soslar ve Baharatlar : Soslar ve çeşniler, yemeklerinize lezzet ve doku eklemek için masum bir yol gibi görünebilir. Ancak en çok mısır şurubunun kullanıldığı alan soslardır. Ketçap ve mayonez NBŞ barındıran ürünler listesinde yer alır.

16-Abur-Cubur Gıdalar : Cips kurabiye ve kraker gibi işlenmiş yiyecekler işlenmemişlere göre daha çok mısır şurubu içerir.

17-Tahıl Barları : Tahıl barları popüler, hızlı ve kolay atıştırmalıklardır. Kahvaltı için sağlıklı bir tercih gibi görünebilirler. Buna karşın diğer bar çeşitleri gibi tahıl barları çoğunlukla mısır şurubu seklinde yüksek oranda seker içermeye elverişlidirler.

18-Besin Barları :Ne yazık ki, mısır bunlara sıkça ekleniyor ve bu da her zaman besin etiketlerine yazılmıyor.

NBŞ (Nişasta bazlı şeker) yani Mısır şurubu en çok pastacılık sektöründe kullanılıyor. Şeker pancarından üretilen şekere oranla 250 kat daha ucuz olduğu için mısır şurubu kullanılıyor.

19-Kahve Kremaları : Eklenen maddeleri görene kadar kahve kremaları zararsız görünmekte. Diğer birkaç sağlıksız içeriğe ek olarak çoğunlukla mısır şurubu formunda şekerden yapılır. Çoğunlukla şeker, mısır şurubu şeklinde ve diğer bazı sağlıksız içeriklere ek olarak yapılır.

20 -Enerji İçecekleri : Bu tip içecekler çoğunlukla enerji çöküşünden hızlıca kurtulabilmek için tercih edilmektedir.Ancak, mısır şurubu eklentisi ile vücudunuza iyiden çok zarar verecek diğer maddeler açısından zengindirler.



21- Dondurma : Dondurma, şeker oranı yüksek, tatlı bir yiyecektir. Bu nedenle ılımlı miktarlarda tüketilmelidir. Ayrıca bir çok marka dondurmaları mısır şurubu ile tatlandırmaktadır.

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