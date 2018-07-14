Mirgün Cabas'ı çabuk unuttu! Tuba Ünsal yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı

Model ve oyuncu Tuba Ünsal, 5 yıl evli kaldığı, oğlu Civan Mert’in babası Mirgün Cabas’tan bir ay önce boşanmıştı. Ayrılık acısını tatilde atlatan Tuba Ünsal, Mikonos’ta dört erkek arkadaşıyla çılgınca eğlenip bekarlığın tadını çıkardı ve özgürlüğünü de ilan etti. Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013'te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013'te oğlu Civan Mert'i dünyaya getirmişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU: Hatırlanacağı gibi Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından beş yıl önce dünyaevine girdiği Mirgün Cabas ile boşandıklarını duyurmuştu. Oyuncu açıklamasında "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık." demişti.



