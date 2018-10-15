Mircea Lucescu: 'Rusya bizden daha güçlüydü'

Milli takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın bekledikleri futbolu oynadığını ifade eden Lucescu, "Rusya daha güçlüydü, bu bir gerçek. Bildiğimiz futbollarını oynadılar, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Uzun toplar ve kontra atak futbolu. İlk golü kornerden yedik, 2. golü de kontradan yedik. Topa sahip olma oranını yüksek tuttuk ama golleri biz yedik. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Rusya Dünya Kupası'na çalışmaya 2 yıl önceden çalışmaya başladılar, 2 yıl aynı ekip oynadı, tecrübelendiler" dedi.

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Takımdaki eksiklerin oyunu etkilediğini ifade eden Lucescu, "Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Topal orta sahada bize yardım eden, Akbaba da boşluklara kaçan bir oyuncumuzdu" diye konuştu.

Luce son olarak, "Şimdiki hedefim, oyuncularımı kendi takımlarında 90'ar dakika oynama seviyesinde oynatabilmek. Görüyoruz ki, Rusya'nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor" ifadelerini kullandı.

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