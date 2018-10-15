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Mircea Lucescu: 'Rusya bizden daha güçlüydü'

Mircea Lucescu: 'Rusya bizden daha güçlüydü'

Türkiye- Rusya maçı sonrası Lucescu'dan açıklama geldi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Rusya bizden daha güçlüydü" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 22:15 - Güncelleme: 15-10-2018 00:15

Milli takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın bekledikleri futbolu oynadığını ifade eden Lucescu, "Rusya daha güçlüydü, bu bir gerçek. Bildiğimiz futbollarını oynadılar, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Uzun toplar ve kontra atak futbolu. İlk golü kornerden yedik, 2. golü de kontradan yedik. Topa sahip olma oranını yüksek tuttuk ama golleri biz yedik. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Rusya Dünya Kupası'na çalışmaya 2 yıl önceden çalışmaya başladılar, 2 yıl aynı ekip oynadı, tecrübelendiler" dedi.

Rusya Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

Takımdaki eksiklerin oyunu etkilediğini ifade eden Lucescu, "Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Topal orta sahada bize yardım eden, Akbaba da boşluklara kaçan bir oyuncumuzdu" diye konuştu.

Luce son olarak, "Şimdiki hedefim, oyuncularımı kendi takımlarında 90'ar dakika oynama seviyesinde oynatabilmek. Görüyoruz ki, Rusya'nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor" ifadelerini kullandı.

Maç sonucuna isyan ettiler

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Firo 14 Ekim 2018 23:44 Kızmak yok. Yola devam dimi

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