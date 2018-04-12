Miraç Kandili namazları kaç rekat kılınışı nasıldır?

Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve hacet ile tesbih namazının videolu kılınışını, resimli kandil mesajlarını internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.

Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Peki Miraç Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı, saat kaçta ve nasıl niyet edilerek hangi dualarla kılınmalı?

Miraç Kandili namazı kılınışı nasıl: Miraç gecesinde Hazreti Muhammed göğe yükseldikten sonra dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle Miraç Kandili aynı zamanda İslam alemine verilen namaz hediyesinin geldiği gecedir. Bu özel gecede kılınacak namazlar da haliyle çok önemli ve kıymetlidir.

Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.

MİRAÇ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR: Miraç Kandili namazına başlamadan önce niyet etmek gerekir. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”

MİRAÇ GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR KILINIŞI NASIL: Miraç gecesinde kılınacak olan namaz 12 rekat Hacet veya tesbih namazıdır. Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Miraç gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlarsınız.

Namazdan sonra

-4 Fatiha-i Şerife

-100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”

-100 istiğfar-ı şerife

-100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir:

1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur

2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi

3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi

4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

MİRAÇ KANDİLİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI NASIL?

Miraç Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. 4 rekat olan Tesbih namazına başlarken niyet edilir ve okunması gereken bir tesbih vardır.

TESBİH NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT HANGİ TESBİH OKUNUR?

Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Miraç Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNDÜZÜNDE KILINACAK NAMAZ

Miraç Kandilinin gündüzünde öğlen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat namaz kılınır. Bu namazın birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi, dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.

MİRAÇ GECESİNDEN SONRAKİ GÜN KILINACAK NAMAZ

Miraç Gecesin’den sonraki gün mümkünse oruçlu olunmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat Miraç namazı kılınır. Bu namaz her rekatta Fatiha’dan sonra 5 ayete’l Kursi , 5 Kafirun suresi , 5 Felak suresi , 5 Nas suresi okunarak kılınır.