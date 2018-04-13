Miraç Kandili namazı kılınışı bu gece yapılacak ibadetler neler?

Bugün Miraç Kandili, Müslümanların elini semaya kaldırıp af dilediği mübarek gecelerden biri. İkinci Kadir gecesi hükmünde olan bu gecede nasıl namazı kılınır, miraç namazı nedir, kaç rekattır ve bu gece nasıl dua edilir?

Miraç Kandili namazı var mıdır, miraç gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır ve hangi dualar okunur? Bu gece Hz. Muhammed'in Allah'ın huzurundan namaz müjdesiyle döndüğü gece. Dolayısıyla bu geceyi namaz kılarak geçirmek gerekir. Peki Miraç gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Miraç kandili 12 rekatlık namazı haberimizde. Twitter

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Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve hacet ile tesbih namazının videolu kılınışını, resimli kandil mesajlarını internethaber.com sitesi sizin için hazırladı. Twitter

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Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Peki Miraç Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı, saat kaçta ve nasıl niyet edilerek hangi dualarla kılınmalı? Twitter

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