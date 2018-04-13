Miraç Kandili namazı kılınışı bu gece yapılacak ibadetler neler?

Miraç Kandili namazı var mıdır, miraç gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır ve hangi dualar okunur? Bu gece Hz. Muhammed'in Allah'ın huzurundan namaz müjdesiyle döndüğü gece. Dolayısıyla bu geceyi namaz kılarak geçirmek gerekir. Peki Miraç gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Miraç kandili 12 rekatlık namazı haberimizde.
Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve hacet ile tesbih namazının videolu kılınışını, resimli kandil mesajlarını internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.
Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Peki Miraç Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı, saat kaçta ve nasıl niyet edilerek hangi dualarla kılınmalı?
Miraç Kandili namazı kılınışı nasıl?
Miraç gecesinde Hazreti Muhammed göğe yükseldikten sonra dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle Miraç Kandili aynı zamanda İslam alemine verilen namaz hediyesinin geldiği gecedir. Bu özel gecede kılınacak namazlar da haliyle çok önemli ve kıymetlidir.
Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.
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