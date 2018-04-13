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Miraç Kandili mesajları resimli kısa tebrik sözleri-2018 yeni

Miraç Kandili mesajları resimli kısa tebrik sözleri-2018 yeni

Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Miraç Kandili için en güzel resimli kandil mesajlarını sizler için derledik. Dua kapılarının açıldığı bu günde sevdiklerinize anlamlı kandil sözleri yollayıp, dualarında yer alabilirsiniz. Allah'ın daveti üzerine Hz. Muhammed'in 7 kat göğe yükseldiği bu gecede eşinizi dostunuzu unutmayın. Resimli kandil mesajlarını WhatsApp'tan Facebook'tan yollayabilirsiniz. Kısa ve anlamlı kandil sözleri kutlama kartları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 09:40 - Güncelleme: 13-04-2018 09:30

Miraç Kandili kutlama mesajları ve en güzel hadisli sözlerini ile cepten atabileceğiniz SMS mesajları sizler için hazırlandı. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Miraç Kandili duanın reddolunmadığı bir gecedir. Bu gecede eller Allah'a açılır ve günahların affı için dua edilir. Siz de sevdiklerinizin, eşinizin dostunuzun dualarında var olmak için onlara resimli kandil mesajı yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz...

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

-Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

-Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

-Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Miraç kandilinizi kutlarım.

-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun!
-Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.
Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

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