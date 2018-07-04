Minik Ufuk'un kaçırılmasında kahreden 'tefeci' detayı! Baba çelişkili çünkü...

HATAY'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor... Tefecilere yüklü miktarda borcu olan baba Muhammet Tatar'ın ifadelerinde çelişki var... Ufuk'u tefeciler mi kaçırdı?..

Minik Ufuk'un kaçırılmasında kahreden 'tefeci' detayı! Baba çelişkili çünkü...

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları devam ediyor. Ufuk'un babasının ifadelerindeki çelişkiler sonrası tefecilere yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı. Arama çalışmaları sürerken, hassas burunlu köpekler Ufuk'un kokusunu son olarak su kaynağının yakınında alındı. Bu da Ufuk'un su kaynağı yakınlarında kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdi. Ufuk'un, babasının tefecilere olan borcu nedeniyle kaçırıldığı iddiası üzerinde de durulduğu belirtildi.

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Minik Ufuk'un kaçırılmasında kahreden 'tefeci' detayı! Baba çelişkili çünkü...

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti.

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Minik Ufuk'un kaçırılmasında kahreden 'tefeci' detayı! Baba çelişkili çünkü...

Ancak küçük çocuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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Minik Ufuk'un kaçırılmasında kahreden 'tefeci' detayı! Baba çelişkili çünkü...

Destek için Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 personel; vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, 3 özel eğitimli iz takip köpeği de kullanılıyor.

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