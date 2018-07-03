Minik Leyla toprağa verildi! Kan donduran detaylar....

Türkiye, Ankara’da cinsel istismara uğrayıp işkence edilmiş cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül’ün şokunu atlatamadan, Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in de cesedi bulundu. Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi. Leyla'nın bulunduğu sırada üzerinin çıplak olduğu ve sırtında yara izleri bulunduğu belirtilirken, Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Leyla'nın bedeninin aşırı zayıfladığı, katil ya da katilleri tarafından günlerce aç bırakılmış olabileceği iddia edildi.