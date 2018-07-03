Minik Leyla toprağa verildi! Kan donduran detaylar....

AĞRI'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir gözyaşları içinde toprağa verildi. Bir su birikintisi kenarında çıplak halde bulunan Leyla'nın çok zayıfladığı ve sırtında yara izi olduğu açıklandı.

Minik Leyla toprağa verildi! Kan donduran detaylar....

Türkiye, Ankara’da cinsel istismara uğrayıp işkence edilmiş cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül’ün şokunu atlatamadan, Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in de cesedi bulundu. Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi. Leyla'nın bulunduğu sırada üzerinin çıplak olduğu ve sırtında yara izleri bulunduğu belirtilirken, Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Leyla'nın bedeninin aşırı zayıfladığı, katil ya da katilleri tarafından günlerce aç bırakılmış olabileceği iddia edildi.

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Minik Leyla toprağa verildi! Kan donduran detaylar....

Ağrı’da Şükran- Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kızları Leyla’yla birlikte bayramlaşmak için dede Zeki Aydemir’in yaşadığı 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile bayramlaşmanın ardından, Nihat Aydemir’in babasının evine geçti. Aydemir çifti içeri girerken Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. İşte o andan sonra 18 gün süren arama çalışmaları başladı.

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Minik Leyla toprağa verildi! Kan donduran detaylar....

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca jandarmaya haber verildi. Aramalara AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekât ekipleriyle kadavra arama köpekleri de katıldı. Tüm bunlardan sonuç çıkmayınca, valilik kriz masası oluşturdu.

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Minik Leyla toprağa verildi! Kan donduran detaylar....

5 bin fotoğrafı il geneline dağıtıldı. Leyla’nın ailesine sayısız ihbar telefonu geldi. Küçük kızın, Mardin, Sivas ve Silivri’de görüldüğü iddialarının asılsız olduğu saptandı. Köyde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası da asılsız çıktı.

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