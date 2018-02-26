  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Minik kız için konvoyu durdurdu! Erdoğan'a sürpriz hediye

Minik kız için konvoyu durdurdu! Erdoğan'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı. Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-02-2018 15:03 - Güncelleme: 26-02-2018 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gitmeden önce İstanbul'daki son görüşmelerini yaparken Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

KONVOYU DURDURUP KÜÇÜK KIZLA SOHBET ETTİ
Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti.

PASTA HEDİYE ETTİ
Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.

İKİNCİ KEZ ZİYARET EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'daki güçlü tarihi bağları bulunan ve önemli ekonomik ortaklarından Cezayir'i, "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek.

İŞTE ERDOĞAN'IN AFRİKA PROGRAMI
Cezayir'den sonra Sahraaltı Afrika'da Moritanya'da 28 Şubat Çarşamba günü temaslarda bulunacak Erdoğan, bu ziyareti takiben ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiği Senegal'e geçecek. Ziyaret programının son durağında ise köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan Mali yer alacak.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moritanya ve Mali'yi ziyaretlerinin, Türkiye'den bu ülkelere "cumhurbaşkanı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretler olması bakımından tarihi öneme sahip olduğu belirtildi.

Ziyaretler kapsamında, Cezayir ve Senegal'de iş forumları da düzenlenecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Minik kız için konvoyu durdurdu! Erdoğan'a sürpriz hediye haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Balaban Beyi 26 Şubat 2018 16:51 İLK SEÇİMLERDE Türk Milleti PASTAYI (!)VERECEK ...Merak etmeyin...Bu defa ALDATMAYACAK....

    CEVAP YAZ 3 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro