Minik kız için konvoyu durdurdu! Erdoğan'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gitmeden önce İstanbul'daki son görüşmelerini yaparken Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.
KONVOYU DURDURUP KÜÇÜK KIZLA SOHBET ETTİ
Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti.
PASTA HEDİYE ETTİ
Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.
İKİNCİ KEZ ZİYARET EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'daki güçlü tarihi bağları bulunan ve önemli ekonomik ortaklarından Cezayir'i, "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek.
İŞTE ERDOĞAN'IN AFRİKA PROGRAMI
Cezayir'den sonra Sahraaltı Afrika'da Moritanya'da 28 Şubat Çarşamba günü temaslarda bulunacak Erdoğan, bu ziyareti takiben ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiği Senegal'e geçecek. Ziyaret programının son durağında ise köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan Mali yer alacak.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moritanya ve Mali'yi ziyaretlerinin, Türkiye'den bu ülkelere "cumhurbaşkanı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretler olması bakımından tarihi öneme sahip olduğu belirtildi.
Ziyaretler kapsamında, Cezayir ve Senegal'de iş forumları da düzenlenecek.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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