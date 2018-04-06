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Minik kalplerin umudu olmaya var mısınız?

Minik kalplerin umudu olmaya var mısınız?

Özellikle kanser hastası çocuklara yardım için çalışan 'Minik kalplerin umudu olmaya var mısın?' derneği, 6-7-8 Nisan tarihlerinde Kocaeli Gebze’de Volkan Et Mangal Piknik alanında, tüm geleiri vakfa bağışlanacak etkinlikle sizleri, çocuklara umut olmaya çağırıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 17:10 - Güncelleme: 06-04-2018 17:10

Özellikle kanser hastası çocuklara yardım için çalışan 'Minik kalplerin umudu olmaya var mısın?' derneği, 6-7-8 Nisan tarihlerinde Kocaeli Gebze’de Volkan Et Mangal Piknik alanında, tüm geleiri vakfa bağışlanacak etkinlikle sizleri, çocuklara umut olmaya çağırıyor.

Erkin Yeşil tarafından organize edilen “Minik Kalplerin Umudu Olmaya var mısın? derneğinin etkiliğine Türkiye Motosiklet Platformu da destek veriyor. Bir kazanç veya menfaat beklemeden minik kalplerin şifa bulması amacıyla, yapılan etkinliğin tüm geliri, çocuklara harcanak.

TÜRKİYE MOTOSİKLET PLATFORMUNDAN YAPILAN AÇIKLAMADA; '6-7-8 Nisan tarihlerinde Kocaeli Gebze’de Volkan Et Mangal Piknik alanında tüm geliri Minik Kalplerin Umudu olmaya var mısın? Derneği’ne bağışlanacak olan etkinliğe gidiyoruz. Bizler de oradayız…

50 Bin TL değerinde motosiklet ekipmanları ve daha başka hediyelerin verileceği etkinlik alanında biletlerin adet fiyatı 10 TL olarak belirlenmiştir. Dilerseniz biletleri etkinlik alanından, dilerseniz “Minik kalplerin umudu olmaya var mısın?” derneği Akbank İBAN : TR 9300 0460 0297 8880 0012 1162 hesabına açıklama “Bağış 2” yazarak Kanser ile savaşan miniklerimize destek olabilirsiniz.

Etkinliğe gelemeyenler derneğe bağış yaptıklarında otomatik olarak kendilerine bilet numarası atanacaktır. Çekiliş sonucunu denemetahtasi@erkinyesil.com adresinden takip edilebilecektir.

Değerli Arkadaşlarımız; Bu ulvi görevde sizleri de yanımızda, yöremizde görmek istiyoruz. Gelemeseniz bile küçük bir bağış belki bir damla ancak sonuca bakıldığında toplanarak sel olacaktır. Çocuklara şifa olacaktır.

Ayrıca sosyal medya hesaplarınızda, kanallarınızda bu etkinliğe küçük de olsa bir yer vermeniz bizleri mutlu edecektir.  Minik kalplerin umudu olalım… Sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye Motosiklet Platformu' sözlerine yer verildi.

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