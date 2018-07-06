Minik Eylül'ü katleden katilin iğrençliğine bak! Yok artık...

ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'yı (8) işkence ve tecavüz sonrası öldüren Uğur Koçyiğit'in yeni bir iğrençliği daha ortaya çıktı. Sapık katil Koçyiğit'in, vahşete imza attıktan dakikalar sonra hiçbir şey olmamış gibi küçük kızın amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine giderek kendisine atıştırmalık bir şeyler hazırlanmasını istediği, oturup soğukkanlılıkla yediği ortaya çıktı.