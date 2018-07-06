Minik Eylül'ü katleden katilin iğrençliğine bak! Yok artık...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı işkence ve tecavüz ile katleden Uğur Koçyiğit'in, cinayeti işledikten sonra Eylül'ün amcasının evine giderek yemek istediği ve oturup karnını doyurduğu ortaya çıktı...

Minik Eylül'ü katleden katilin iğrençliğine bak! Yok artık...

ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'yı (8) işkence ve tecavüz sonrası öldüren Uğur Koçyiğit'in yeni bir iğrençliği daha ortaya çıktı. Sapık katil Koçyiğit'in, vahşete imza attıktan dakikalar sonra hiçbir şey olmamış gibi küçük kızın amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine giderek kendisine atıştırmalık bir şeyler hazırlanmasını istediği, oturup soğukkanlılıkla yediği ortaya çıktı.

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Minik Eylül'ü katleden katilin iğrençliğine bak! Yok artık...

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama kararı alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

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Minik Eylül'ü katleden katilin iğrençliğine bak! Yok artık...

Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü iddiasıyla annesi ile birlikte tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü, cinayeti işledikten sonra önce Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği belirtildi. Amca Yağlıkaraya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla tükettiği ifade edildi.

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Minik Eylül'ü katleden katilin iğrençliğine bak! Yok artık...

YEMEK YERKEN KAYIP HABERİ GELMİŞ... Ahmet Yağlıkaranın evindeyken Eylülün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uğur Koçyiğit'in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin zaman zaman evlerine giderek yemek yediği kaydedildi.

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